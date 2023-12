Conférence « L’interculturalité en santé » Bègles Croix-Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Conférence « L’interculturalité en santé » Bègles Croix-Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine Bègles, 14 décembre 2023, Bègles. Conférence « L’interculturalité en santé » Bègles Jeudi 14 décembre, 18h30 Croix-Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine Accès libre La Croix-rouge te convie à une conférence et à des échanges à partir du documentaire réalisé par l’association ivoirirenne « Les amis de Monogo », suivis d’un temps convivial. Rdv le jeudi 14 décembre 2023 de 18h30 à 20h30 à la Croix Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine, site de Bègles, 22-25 Terres Neuves, 33130 BEGLES. Ouvert à tous. En savoir plus Croix-Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine 22-25 Terres neuves 33130 bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/events/3129710794002325/?ref=newsfeed&locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

