Sylvothérapie – Sortie énergétique D5, 4 août 2023, Croix-Mare.

Raphaëlle, guide, sylvothérapeute et praticienne en Santé-Humaniste, vous emmène au cœur du Val au Cesne pour une sortie énergétique en pleine nature. Laissez la forêt de ce site naturel d’exception vous enchanter et mettre tous vos sens en éveil à travers des activités et méditations pour lâcher les tensions, développer les ressentis, se reconnecter à sa propre nature et redécouvrir l’environnement local autrement…

Pour toute la famille, à partir de 10 ans..

2023-08-04 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-04 20:00:00. .

D5

Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie



Raphaëlle, guide, sylvotherapist and Health-Humanist practitioner, takes you to the heart of the Val au Cesne for an energetic outing in the middle of nature. Let the forest of this exceptional natural site enchant you and awaken all your senses through activities and meditations to let go of tensions, develop feelings, reconnect to your own nature and rediscover the local environment in a different way?

For the whole family, from 10 years old.

Raphaëlle, guía, silvoterapeuta y practicante de Salud-Humanista, le llevará al corazón del Val au Cesne para una salida energética en plena naturaleza. Déjese hechizar por el bosque de este paraje natural excepcional y despierte todos sus sentidos a través de actividades y meditaciones para soltar tensiones, desarrollar sentimientos, reconectar con su propia naturaleza y redescubrir el entorno local de una forma diferente..

Para toda la familia, a partir de 10 años.

Raphaëlle, eine Waldführerin, Waldtherapeutin und Praktikerin für Gesundheit und Menschlichkeit, nimmt Sie mit in das Herz des Val au Cesne für einen energetischen Ausflug in die Natur. Lassen Sie sich vom Wald dieses außergewöhnlichen Naturgebiets verzaubern und wecken Sie alle Ihre Sinne durch Aktivitäten und Meditationen, um Spannungen loszulassen, Gefühle zu entwickeln, sich wieder mit der eigenen Natur zu verbinden und die lokale Umgebung auf neue Art und Weise zu entdecken

Für die ganze Familie, ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité