Randonnée en trottinette électrique D5, 28 juin 2023, Croix-Mare.

« Les Randos de Pierrot », c’est un concept novateur de randonnée motorisée, sans émission de CO2 et sans bruit. Au guidon de votre trottinette tout terrain 100% électrique, amusez-vous à l’occasion d’une randonnée sportive et sensationnelle, une manière originale et ludique d’explorer le site naturel classé du Val au Cesne et son patrimoine naturel et bâti exceptionnel ! A partir de 12 ans..

2023-06-28 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-28 17:30:00. .

D5

Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie



« Les Randos de Pierrot » is an innovative concept of motorized hiking, without CO2 emissions and without noise. On the handlebars of your 100% electric all-terrain scooter, have fun on a sportive and sensational ride, an original and playful way to explore the natural site of Val au Cesne and its exceptional natural and built heritage! From 12 years old.

« Les Randos de Pierrot » es un concepto innovador de senderismo motorizado, sin emisiones de CO2 y sin ruido. A bordo de su scooter 100% eléctrico, diviértase en un paseo deportivo y sensacional, ¡una forma original y divertida de explorar el paraje natural catalogado de Val au Cesne y su excepcional patrimonio natural y construido! A partir de 12 años.

« Les Randos de Pierrot » ist ein innovatives Konzept für motorisierte Wanderungen, ohne CO2-Emissionen und ohne Lärm. Mit Ihrem zu 100% elektrisch betriebenen Geländeroller können Sie sich auf einer sportlichen und sensationellen Wanderung vergnügen. Eine originelle und spielerische Art, das Naturschutzgebiet Val au Cesne und sein außergewöhnliches Natur- und Baukulturerbe zu erkunden! Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité