PARTIR EN LIVRE 2023 – LA LIBERTE Croix du hameau de la Poya Vallorcine, 20 juillet 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Dans le cadre de Partir en livre, festival national du livre jeunesse, rdv à la Croix du hameau de la Poya pour une balade en forêt suivie d’histoires avec kamishibaï.

Annulation en cas de pluie.

2023-07-20 14:30:00 fin : 2023-07-20 16:00:00. .

Croix du hameau de la Poya

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Partir en livre, the national children’s book festival, meet at the Croix du hameau de la Poya for a walk in the forest, followed by storytelling with kamishibaï.

Cancellation in case of rain

En el marco de Partir en livre, el festival nacional del libro infantil, nos reunimos en la Croix du hameau de la Poya para dar un paseo por el bosque seguido de cuentos con kamishibaï.

Cancelado en caso de lluvia

Im Rahmen von Partir en livre, dem nationalen Festival für Kinder- und Jugendbücher, treffen Sie sich am Kreuz des Weilers La Poya zu einem Waldspaziergang mit anschließenden Kamishibai-Geschichten.

Absage bei Regen

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc