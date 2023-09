Parc forestier de la Croix-des-Gardes croix des gardes Cannes, 17 septembre 2023, Cannes.

Parc forestier de la Croix-des-Gardes Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 croix des gardes Bonne condition physique, inscription obligatoire

Visite guidée par le garde forestier DIMANCHE sur réservation (rdv parking du Libérator) à 10h et 14h (durée 2h, bonne condition physique)

Découverte du parc, son histoire, ses richesses et sa biodiversité.

Réservation obligatoire au 04 89 82 24 40 – (8h30-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi)

Lignes de bus 1, 2

@Mairie de Cannes