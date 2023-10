Le Débarquement raconté aux enfants et aux grands Croix de Lorraine Courseulles-sur-Mer, 10 avril 2024, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Parler des hommes qui nous ont offert la liberté.

Corine Vervaeke, guide conférencière, se présente comme un témoin du temps. Au cœur de l’humain et avec des objets d’époque, elle vous entraine dans le quotidien des hommes et de femmes qui ont vécu le Jour-J. Les enfants touchent du doigt l’histoire et les adultes plongent dans un moment d’émotion en immersion.

Durée de la prestation : 1h30

Le coup de cœur du guide : Visite spécifiquement adaptée aux enfants : des objets de musée que l’on peut toucher. Animation estampillée « Expériences Normandes » à découvrir ici : https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/

Visite tributaire de la météo..

Croix de Lorraine Voie des Français Libres

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Talk about the men who gave us freedom.

Corine Vervaeke, guide and lecturer, presents herself as a witness of time. In the heart of the human being and with period objects, she takes you into the daily life of the men and women who lived the D-Day. The children touch the history with their fingertips and the adults dive into a moment of emotion in immersion

Meeting point at the Croix de Lorraine, Voie des français libres 14470 Courseulles-sur-Mer, at 3 pm.

Duration of the performance : 1h 30

The guide’s favorite : Visit specifically adapted to children : museum objects that you can touch. Animation stamped « Normandy Experiences » to discover here : https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/

The visit depends on the weather.

Hablando de los hombres que nos dieron la libertad.

Corine Vervaeke, guía turística, se presenta como una testigo del tiempo. A través de objetos de época, nos adentra en la vida cotidiana de los hombres y mujeres que vivieron el Día D. Los niños podrán vivir la historia de primera mano, mientras que los adultos podrán sumergirse en una experiencia emotiva.

Duración de la representación: 1h30

Lo que le recomienda nuestro guía: Una visita especialmente adaptada a los niños: objetos de museo que se pueden tocar. Descubra aquí el programa « Experiencias Normandas »: https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/

Visita sujeta a las condiciones meteorológicas.

Über die Männer sprechen, die uns die Freiheit geschenkt haben.

Die Fremdenführerin Corine Vervaeke präsentiert sich als Zeitzeugin. Im Herzen der Menschen und mit Objekten aus der Zeit nimmt sie Sie mit in den Alltag der Männer und Frauen, die den D-Day erlebt haben. Kinder können die Geschichte mit dem Finger berühren und Erwachsene tauchen in einen emotionalen Moment ein, in den sie eintauchen.

Dauer der Veranstaltung: 1,5 Stunden

Empfehlungen des Fremdenführers: Speziell auf Kinder zugeschnittene Führung: Museumsobjekte zum Anfassen. Animation mit dem Stempel « Expériences Normandes », die Sie hier entdecken können: https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/

Der Besuch ist wetterabhängig.

