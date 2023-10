Observer la migration au plateau de Bescat Croix de Buzy chemin d’Ossau, à la patte d’oie Buzy, 7 octobre 2023, Buzy.

Observer la migration au plateau de Bescat Samedi 7 octobre, 14h30 Croix de Buzy chemin d’Ossau, à la patte d’oie gratuit

Même s’il n’y a pas le nombre, il y a la diversité. Il faut un pliant car j’y reste pendant 3 heures à observer à l’ombre sous un arbre. Accès véhicule depuis la croix de Buzy. Arrivée par la route de Rébénacq 64. Possibilité de restauration à l’auberge d’Ossau au départ du chemin. Les oiseaux vus sont tous les rapaces des Pyrénées et beaucoup de vautours en vol. Avec les milans royaux locaux, crécerelle, voir mon blog (Oiseaux des Pyrénées 64) mon spot est sur faune-Aquitaine (spot migration buzy Pyrénées-Atlantique)

Croix de Buzy chemin d’Ossau, à la patte d’oie De roche et de glace Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « andreasguyot@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 70 39 80 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

migration Béarn

moi même