Croissants littéraires Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac, mardi 2 avril 2024.

Croissants littéraires Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

CROISSANTS LITTERAIRES 4 fois par an, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-02

Bibliothèque 06 route d’Uffer

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

