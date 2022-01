Croissants littéraires à la bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac, 25 mars 2022, Sigoulès-et-Flaugeac.

Croissants littéraires à la bibliothèque Bibliothèque municipale 6, route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac

2022-03-25 – 2022-03-25 Bibliothèque municipale 6, route d’Uffer

Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

La bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple : des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres :

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !

La bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple : des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres :

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !

+33 5 53 61 67 65

La bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple : des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres :

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !

cab

Bibliothèque municipale 6, route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac

dernière mise à jour : 2022-01-28 par