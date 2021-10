Croissance économique, décroissance globale : quel est le cadre du débat ? – Conférence-débat Tréguidel, 9 décembre 2021, Tréguidel.

Croissance économique, décroissance globale : quel est le cadre du débat ? – Conférence-débat 2021-12-09 18:00:00 – 2021-12-09 19:30:00 Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel

Conférence-débat avec François Graner, physicien, directeur de recherche au CNRS. Biophysicien au laboratoire Matière et Systèmes Complexes, François Graner développe aussi activement la physique de la vie quotidienne, les échanges art-science et la réflexion sur les questions de société.

Après un bref constat de l’impact des humains sur la planète, on introduira des définitions liées à la croissance économique et à la décroissance globale, puis on abordera trois questions. Tout d’abord : que nous disent la physique, la chimie et la biologie sur le cadre à long terme, les écueils à éviter, et les contraintes existantes liées aux limites de la planète ? Ensuite, à l’intérieur de ce cadre, quelles sont les options envisageables, et sur quels leviers peut-on jouer ? Enfin, comment peut-on prendre des décisions collectives, en y intégrant des arguments bien plus larges que les seuls arguments scientifiques ? La présentation sera courte pour laisser une large place aux questions, et au débat sur les perspectives concrètes d’action.

C’est avec bonheur que nous retrouverons François Graner, déjà venu au P’tit bar l’année dernière pour sa conférence “Comment débattre du nucléaire ?” qui avait passionné l’auditoire !

On pourra se restaurer sur place des bonnes choses concoctées avec amour par les bénévoles du Contrevent. Assiettes à prix libre.

leptitbarprog@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 http://lecontrevent.log.bzh/

