Découverte du trot aux écuries Aurmath Ecurie Aurmath, 15 juin 2023, Croisilles.

Tous les jeudis matin, d’avril à octobre, l’entraîneur Stéphane Meunier vous ouvre ses portes et fait découvrir l’entraînement des chevaux de trot dans son écurie !

Visite libre, sur réservation.

Tout Public.

2023-06-15 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-15 12:00:00. .

Ecurie Aurmath Lieu-dit Feugeret

Croisilles 61230 Orne Normandie



Every Thursday morning, from April to October, the trainer Stéphane Meunier opens his doors and shows you the training of trotting horses in his stable!

Free visit, on reservation.

For the general public

Todos los jueves por la mañana, de abril a octubre, el entrenador Stéphane Meunier abre sus puertas y le muestra cómo se entrenan los caballos de trote en su cuadra

Visita gratuita, previa reserva.

Para el público en general

Jeden Donnerstagmorgen von April bis Oktober öffnet der Trainer Stéphane Meunier seine Türen für Sie und zeigt Ihnen in seinem Stall, wie Trabrennpferde trainiert werden!

Freie Besichtigung, nach vorheriger Anmeldung.

Für alle Altersgruppen

