Profitez des beaux jours pour (re)découvrir le canal de l’Ourcq et ses œuvres de street art au cours d’une croisière commentée. Dans le cadre de l’Eté du canal, Explore Paris propose huit croisières street art sur le canal de l’Ourcq pendant l’été : – samedi 9 juillet 2022 à 10h30 – dimanche 10 juillet 2022 à 11h – samedi 16 juillet 2022 à 10h30 – dimanche 24 juillet 2022 à 11h – samedi 30 juillet 2022 à 10h30 – dimanche 31 juillet 2022 à 11h – dimanche 7 août 2022 à 10h30 – dimanche 14 août 2022 à 11h Chaque croisière (durée : 2h) est commentée par Thomasine Zoler, médiatrice du MUR93, ou par Nicolas Obadia, artiste pochoiriste. A noter : les croisières des 16 juillet et 30 juillet sont traduites en Langue des Signes Française. Pour aller plus loin, nous vous proposons : – une croisière street art sur le canal Saint-Denis le 29 juin, le 13 juillet, le 10 août et le 24 août 2022 (24€) – une croisière street art et hip hop sur le canal de l’Ourcq les 9 et 16 juillet (12€) – une croisière agriculture urbaine + visite de la Prairie du canal le 24 juillet (12€) Contact : https://exploreparis.com/fr/1919-croisiere-street-art-sur-le-canal-de-l-ourcq.html https://www.tourisme93.com/street-art-graffitis-93.html

