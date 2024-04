Croisières repas sur la Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 18 mai 2024.

Croisières repas sur la Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

En mai, juillet, août et septembre, l’office de tourisme propose des croisières à bord de l’Audacieux afin de vous faire découvrir toutes les richesses du patrimoine autour de la Saône. Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez pendant 3h pour un voyage inattendu au rythme doux de la rivière, laissez-vous porter par l’histoire et les anecdotes autour du tunnel de Saint Albin, le château de Rupt-sur-Saône et bien d’autres. Le dépaysement est garanti ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-09-15

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté info@otc3.fr

L’événement Croisières repas sur la Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE