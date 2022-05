Croisières-repas à bord du Charlemagne en Mai-Juin Revin, 8 mai 2022, Revin.

En mai-juin, croisières-repas certains dimanches : Croisière-repas de 2h de 11h à 13h au départ de REVIN .Repas plat & dessert servi à bord (Boissons non comprises)30€/personne * Dimanche 08 mai Au menu : Daube de joue de boeuf à la bourguignonne accompagnée d’un gratin de pommes de terre et d’endives braisées – Tiramisu spéculoos* Dimanche 22 mai Au menu : Aiguillette de volaille à la fondue d’endives et Maroilles accompagnée d’un gratin dauphinois et d’une tatin aux endives – Mousse au chocolat* Dimanche 5 juin Au menu : Gigolette de pintade à l’ardennaise accompagnée d’un gratin de pommes de terre et fagots de haricots verts – Tartelette amandine aux poiresRenseignements et réservations surwww.croisieres-charlemagne.com

+33 3 24 42 92 49 http://www.croisieres-charlemagne.com/

