Croisières et balades JOP 2024 avec Explore Paris, jeudi 15 février 2024.

Du jeudi 15 février 2024 au dimanche 15 septembre 2024 :

.Tout public. payant

Le nord-est parisien se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Pour vous mettre dans l’ambiance nous vous proposons une sélection de croisières, de visites et balades urbaines.

Nouveau ! Découvrez l’histoire olympique au cœur de Paris

Entre février et mai 2024, le guide-conférencier Tristan Bayle propose une balade commentée de la place de la Concorde jusqu’à la Tour Eiffel pour plonger au cœur de l’histoire olympique.

Une occasion remarquable de remonter le temps avant les phases de montage des sites olympiques temporaires de Paris Centre. Inscription en ligne

Balades urbaines à pied ou à vélo

Des balades exceptionnelles, à pied ou à vélo, pour découvrir l’ampleur des mutations du territoire du Stade de France au

Village des Athlètes, du parc des Sports du Bourget au Village des

Médias, ou encore à la Courneuve, à l’Île-Saint-Denis et dans le

quartier de la Chapelle à Paris.

Du Stade de France de 1998 au village olympique de 2024

L’Ile-Saint-Denis et les transformations olympiques, une belle revanche

La Courneuve, du passé industriel aux Jeux Olympiques

Découverte des sites olympiques à vélo à partir du parc de la Villette

Les transformations du quartier de la Chapelle à l’approche des Jeux Olympiques

Quel sera l’héritage des JO ? Le parc des sports du Bourget, le village des médias et le parc Georges Valbon

Des croisières sur le canal Saint-Denis et la Seine

Un programme de croisières 100% olympiques pour vous permettre de découvrir l’histoire des Jeux sur le territoire, la réhabilitation de certains lieux historiques et la construction de nouveaux sites tout aussi essentiels pour l’héritage du paysage séquano-dyonisien.

Trois dates à retenir : samedi 23 mars, samedi 20 avril et samedi 18 mai 2024 !

Croisière du parc de la Villette au Stade de France, sur le canal olympique

Croisière street art sur le canal Saint-Denis jusqu’au parc de la Villette

Croisière « Quand les Jeux Olympiques transforment la ville » autour de l’Île Saint-Denis

Plongez dans les coulisses du Stade de France

Inauguré en 1998 à Saint-Denis, le Stade de France

dispose de plus de 80 000 places assises couvertes pour accueillir les

plus grands événements sportifs et les spectacles de grande envergure.

Participez à une visite exceptionnelle sur les pas de Zidane et

Griezmann pour découvrir les coulisses et secrets du Stade de France. Inscription en ligne

C’est gratuit !

Avec l’exposition Paris 1924-Paris 2024 : le sport, miroir des sociétés,

le mémorial de la Shoah de Drancy met en lumière la question des

préjugés et des discriminations d’hier et d’aujourd’hui. L’occasion de

retracer une histoire inédite des Jeux Olympiques.

Certaines visites, réservées aux familles, sont suivies d’un goûter. Inscription en ligne



Le Campus Condorcet et l’Université populaire présentent l’exposition Figures militantes du sport populaire jusqu’au 26 avril 2024 avec un cycle de conférences sur les figures ayant contribué à la démocratisation du sport au XXe siècle. Inscription en ligne

Paris

Contact : https://exploreparis.com/fr/recherche?tag=Jeux%20Olympiques%20et%20Paralympique https://exploreparis.com/fr/recherche?tag=Jeux%20Olympiques%20et%20Paralympique

Seine-Saint-Denis Tourisme Croisière du Parc de la Villette au Stade de France, sur le canal olympique