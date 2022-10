Croisières Estuaire Nantes-St Nazaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Croisières Estuaire Nantes-St Nazaire, 10 juillet 2022, Nantes. 2022-07-10 Départ de Nantes Gare maritime à 10h

Horaire : 10:00

Gratuit : non Croisière aller simple (retour libre) : 27,50 € plein / 24 € réduit / 15 € moins de 18 ans / 3 € moins de 3 ans.Croisière aller-retour : 42 € plein / 37,50 € réduit / 25,50 € moins de 18 ans / 5 € moins de 3 ans. Journée Estuaire (aller en bateau / retour en car à travers les routes de la campagne estuarienne) : 42 € plein / 37,50 € réduit / 25,50 € moins de 18 ans / 5 € moins de 3 ans.Tarifs réduits pour : étudiants -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs Carte Blanche, Pass Nantes. Réservation : www.nantes-tourisme.com0 892 464 044 (0,35€/min + prix appel) Vélos non autorisés à bord en juillet et août. Départ de Nantes Gare maritime à 10h Balade sur la Loire jusqu’à l’océan. De Nantes au port de Saint-Nazaire vous verrez des points de vues uniques sur les villages, la flore et la faune, les œuvres du parcours Estuaire. À bord, un guide commente votre découverte : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux. Estuaire : Collection permanente d’œuvres signées de grands artistes d’aujourd’hui à découvrir gratuitement toute l’année à pied, à vélo, en voiture. 33 œuvres réparties sur 23 sites à Nantes, Saint-Nazaire et sur l’estuaire de la Loire, sont désormais les éléments d’un « monument dispersé » sur 120 km. Chacune guide vers un site remarquable. De mai à octobre, ce musée à ciel ouvert se découvre en bateau ! Durée croisière Nantes-St Nazaire : 2h30 Ces croisières ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Nantes 44100

