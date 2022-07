Croisières du 14 juillet Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde Braud-et-Saint-Louis EUR 5 5 A l’occasion de la Fête du Port, 3 balades en bateau vous sont proposées pour découvrir l’estuaire de la Gironde au départ du port des Callonges. Embarquez à 19h, 20h ou 21h pour 45 minutes de navigation avec les commentaires du capitaine du bateau.

