Croisières dj sets sur la Belle époque Gare Fluviale Bateaux Nantais, 24 juillet 2022, Nantes.

2022-07-24

Horaire : 16:30 19:30

Gratuit : non 22,90 € Billetterie à partir du samedi 9/4/22 sur itslabelleepoque.fr

Après le succès de la première saison en 2021, réunissant près de 600 Nantais en 4 évènements, l’association La Belle Époque remet le couvert durant tout l’été pour une saison 2022 encore plus tropicale, toujours en partenariat avec Bateaux Nantais. Mixant musique et culture, cet évènement, créé par des jeunes Nantais pour les jeunes Nantais, a pour objectif de faire découvrir aux participants l’Erdre, partie intégrante du paysage local, et de mettre en avant la scène house, funk et disco nantaise à travers des DJ sets durant la croisière. Trois heures de croisière sont au programme (de Motte Rouge à Sucé sur Erdre), et des produits de la région (boissons et nourriture) seront proposés à bord. Une croisière par mois est prévue de mai à septembre 2022 : Vendredi 13 mai 2022 de 20h30 à 23h30 : SUNSET – w/ Corentin Mab & Alan.D Dimanche 26 juin 2022 de 16h30 à 19h30 : SUNDAY – w/ Nizar & Sotiz Dimanche 24 juillet 2022 de 16h30 à 19h30 : SUNDAY – w/ Vincent de Bejarry Dimanche 28 août 2022 de 16h30 à 19h30 : SUNDAY – w/ Strategies & Styles Vendredi 23 septembre 2022 de 20h30 à 23h30 : SUNSET – w/ special guest

Gare Fluviale Bateaux Nantais adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 51 14 http://bateaux-nantais.fr/ https://www.itslabelleepoque.fr/