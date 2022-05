Croisières déjeuners du Prince Henry Nérac, 7 juillet 2022, Nérac.

Croisières déjeuners du Prince Henry Quai de la Baise Port de Nérac Nérac

2022-07-07 12:30:00 – 2022-08-29 14:30:00 Quai de la Baise Port de Nérac

Nérac 47600

Croisière-déjeuner de 2h avec passage d’écluse tous les lundis et jeudis. du 7 juillet au 31 août. Chaque menu est composé de produits du terroir. Commentaires à la fin de la croisière.

Lundi, menu été : foie gras et magret de canard…

Jeudi, menu poule au pot : rillettes de canard au foie gras, poule au pot farcie…

Apéritif, vin rouge et vin rosé, café et Armagnac compris.

Croisière-déjeuner de 2h avec passage d’écluse tous les lundis et jeudis. du 7 juillet au 31 août. Chaque menu est composé de produits du terroir. Commentaires à la fin de la croisière.

Lundi, menu été : foie gras et magret de canard…

Jeudi, menu poule au pot : rillettes de canard au foie gras, poule au pot farcie…

Apéritif, vin rouge et vin rosé, café et Armagnac compris.

+33 6 95 86 63 86

Croisière-déjeuner de 2h avec passage d’écluse tous les lundis et jeudis. du 7 juillet au 31 août. Chaque menu est composé de produits du terroir. Commentaires à la fin de la croisière.

Lundi, menu été : foie gras et magret de canard…

Jeudi, menu poule au pot : rillettes de canard au foie gras, poule au pot farcie…

Apéritif, vin rouge et vin rosé, café et Armagnac compris.

Quai de la Baise Port de Nérac Nérac

dernière mise à jour : 2022-04-06 par