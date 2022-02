Croisières découvertes – Bateau Belle Epoque RHÔNE Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

le samedi 26 février à 11:00

Une offre de petite restauration vous sera proposée à bord par notre partenaire Café Léman. Chaque passager du bateau « Rhône » se verra remettre un billet souvenir « Edmonson » à l’embarquement et des personnes costumées vous attendront à bord. De plus, une gazette commémorative sera également disponible en libre service sur le bateau.

Adulte : CHF 15.- Enfant (6-15 ans) : CHF 5.- Enfant (moins de 6) : gratuit

Après presque 3 ans de rénovation, le bateau Belle Epoque « Rhône » naviguera à nouveau sur le Léman ! Venez le redécouvrir en primeur lors des mini croisières inaugurales le 26 février à Genève. Autre lieu Genève Genève

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T15:00:00

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T15:00:00

