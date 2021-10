Besançon Besançon Besançon, Doubs Croisieres de noel Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs 10 EUR Croisière-promenade, le charme de la navigation au fil de la Boucle du Doubs et découverte de la ville commentée au fil de l’eau.

Sur le bateau “Le Battant”

Tarif adulte 13 € – Tarif enfant (4 à16 ans) 10 €

Achat des billets en ligne

