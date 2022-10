Croisières de Noël Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Croisières de Noël

2022-12-03

Pont de la République Besançon Doubs



Doubs 11 EUR Croisière-promenade, le charme de la navigation au fil de la Boucle du Doubs et découverte de la ville commentée au fil de l’eau.

Sur le bateau « Le Battant »

Tarif adulte 15 € – Tarif enfant (4 à16 ans) 11 €

Achat des billets en ligne

Départ du pont de la République à 16h. Durée 1 h15 environ +33 3 81 80 92 55 https://billetterie.besancon-tourisme.com/croisiere-de-noel-53567 Besançon

