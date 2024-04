Croisières commentées sur la Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, dimanche 19 mai 2024.

Croisières commentées sur la Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

En mai, juillet, août et septembre, embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Audacieux.

A bord de nos croisières commentées, découvrez les secrets de la Saône depuis la terrasse sur le pont supérieur, ou restez au frais dans la salle intérieure climatisée.

Émerveillez-vous et partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

Événement spécial le lundi 20 mai 3 croisières commentées organisées le jour de la grande brocante de Scey. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-09-14

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté info@otc3.fr

