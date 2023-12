Milonga à bord du Chateaubriand III Croisières Chateaubriand La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

fin : 2024-01-21 18:30:00 . Milonga à bord du Chateaubriand III à quai. La capacité de la salle étant limitée, la réservation est conseillée. Participation au chapeau, consommation de courtoisie. Tout confort, parking à proximité. .

Croisières Chateaubriand Lieu-dit La Jannaie du Cognet

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne

