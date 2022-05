Croisières Charlemagne Givet, 18 mai 2022, Givet.

Partagez un moment unique entre amis ou en famille dans une ambiance lounge bar.Bercés par la Meuse et dans un décor bucolique, laissez-vous porter et profitez des paysages de la Meuse pour une croisière insolite et inoubliable. Nous mettons tout notre savoir-faire à votre disposition pour vous offrir un service rapide, dans une ambiance cosy. A bord, notre carte de saison a été élaborée autour de produits frais dans l’espoir de vous ravir avec notre cuisine entièrement Fait-Maison. Laissez-vous tenter par nos assiettes fraîcheur, nos plats chauds, le bar à vin ou encore notre sélection de bières. Croisières de 2h au départ de Givet et retour à Givet. Restauration à bord toute la journée. Du 1er avril au 26 juin et du 3 septembre au 30 octobre 2022 : Navigation le week-end et jours fériés Du 1er juillet au 31 août 2022 : Navigation du mercredi au dimanche A noter : * En avril, le bateau est à Vireux-Wallerand * En mai, le bateau est à Revin * En juin, le bateau est à Haybes * Le reste de la saison, le bateau est à Givet Conditions d’accès spécial Covid 19 : * Port du masque obligatoire * Désinfection des mains et distanciation sociale de rigueur * Maximum 10 personnes d’une même famille sur la même table * Tables espacées d’un mètre chacune Réservations sur : www.croisieres-charlemagne.com Renseignements complémentaires : 03 24 42 92 49

croisiere@valdardenne.com +33 3 24 42 92 49

