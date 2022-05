Croisières Au fil de l’eau

2021-06-04 – 2022-06-04 EUR Vivez une expérience inoubliable en naviguant sur la Garonne avec la Compagnie POTEAMOI.

Confortablement installés, vous vous laisserez porter par les flots pour une balade rafraîchissante et apaisante.

Un événement à fêter ? privé ou professionnel ? vous pouvez privatiser le bateau, utiliser la plancha, venir avec vos grillades et surtout, n’oubliez pas votre playlist ! Vivez une expérience inoubliable en naviguant sur la Garonne avec la Compagnie POTEAMOI.

