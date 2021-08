Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Croisière Vigneronne Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Croisière Vigneronne Bordeaux, 15 octobre 2021, Bordeaux. Croisière Vigneronne 2021-10-15 – 2021-10-15

Bordeaux Gironde EUR 49 Sur cet évènement nous allons organiser 2 croisières vigneronnes :

au départ du miroir d’eau, une croisière dégustation à bord d’un chaland en pin des landes de 12 places maximum, en présence d’un vigneron partenaire de la cave. Une balade d’1h sur la Garonne, et une dégustation de 3 à 4 cuvées différentes avec une légère restauration à base de produits du terroir. Sur cet évènement nous allons organiser 2 croisières vigneronnes :

