2022-06-17 10:45:00 – 2022-03-12 17:00:00

Croisière vers l'île Patiras et déjeuner au pied du phare, journée spéciale "Rencontres de l'histoire de Patiras"
Blaye 33390

Au pied de la citadelle, embarquez pour une navigation vers les îles de l'Estuaire de la Gironde. Vous ferez escale sur l'île de Patiras pour y découvrir son phare historique qui guidait les navires dans l'Estuaire. Le Refuge de Patiras vous propose un déjeuner "du bout des doigts". Un buffet de spécialités locales : artichauts de Macau, carpaccio de mules, crevettes blanches, asperges du Blayais, accompagnées des vins de Bordeaux.

