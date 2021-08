Croisière vers l’embouchure de la Gironde Blaye, 12 septembre 2021, Blaye.

Croisière vers l’embouchure de la Gironde 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-30 19:00:00

Blaye Gironde Blaye

EUR 58 58 Le MARCO POLO propose une fois par mois une croisière exceptionnelle qui conduit aux falaises de Meschers et au plus près de la chapelle de Talmont, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde.

La journée commence par la visite suivie d’une dégustation du château Marquis de Vauban en Côtes de Blaye.

Il s’agit d’une croisière « intelligente » animée par Didier Coquillas (Docteur en histoire, amoureux de l’Estuaire).

10h00 Visite et dégustation au Château Marquis de Vauban.

11h30 : Départ du château en petit train à travers la Citadelle de Blaye.

Embarquement au ponton de Blaye à midi sur le Marco Polo et buffet basque à volonté.

Navigation vers Talmont et Meschers par la rive gauche et retour rive droite avec les incroyables commentaires de Didier COQUILLAS.

Retour à quai à Blaye à 19h.

+33 6 07 22 34 29

Marco Polo

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Blaye