CROISIÈRE TOURISTIQUE

2022-05-11 – 2022-05-11 12 12 EUR Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée d’une heure et demie environ avec passage d’une écluse. Pensez à réserver ! Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée d’une heure et demie environ avec passage d’une écluse. Pensez à réserver ! dernière mise à jour : 2022-04-27 par

