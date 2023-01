Croisière thématique Braud-et-Saint-Louis, 9 juillet 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Croisière thématique

Ponton Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde Port des Callonges Ponton

2023-07-09 – 2023-07-09

Port des Callonges Ponton

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

EUR 7 13 Venez prendre le large sur le plus grand estuaire d’Europe, bercés par les embruns et les flots dorés de notre Gironde, avec un panorama remarquable sur notre mer intértieure, sous les rayons de la chaude lumière d’un soir d’été…

Batelier et guide nature profiteront des deux heures de découverte pour vous conter histoires et anectotes autour d’une dégustation gourmande à bord !

+33 5 57 32 88 88 Office de Tourisme

Terres d’oiseaux

Port des Callonges Ponton Braud-et-Saint-Louis

