Croisière sur la Seine amont : usages et paysages Port de Choisy Choisy le roi Catégories d’évènement: Choisy-le-Roi

île de France

Croisière sur la Seine amont : usages et paysages Port de Choisy, 7 mai 2022, Choisy le roi. Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 18h00

. payant Plein 15 € Enfant – de 12 ans 10€ Gratuit – de 4 ans

Histoire et devenir des usages et paysages de la Seine amont de Choisy-le-Roi à Juvisy-sur-Orge, une croisière commentée pour tous. Ressource essentielle pour les habitants, la Seine et ses usages évoluent au fil de l’histoire. C’est au cours d’une croisière commentée entre Choisy-le-Roi et Juvisy-sur-Orge que nous vous raconterons La Seine d’hier et de demain. D’abord moyen de transport majeur de la région, tant pour les passagers que pour les marchandises, c’est également une frontière naturelle renforcée par la quasi-absence de ponts avant le XIXe siècle: un fleuve qui oscille à cette période entre villégiature, loisirs et industries. Un temps délaissé, la Seine et ses berges sont aujourd’hui redécouvertes et réinvesties, offrant aux usagers de multiples paysages. Industries à Villeneuve-le-Roi, écluses d’Ablon-sur-Seine et Vigneux-sur-Seine, villégiature à Athis-Mons, base de loisirs du Port aux cerises mais également confluences de l’Yerres et de l’Orge sont parmi les témoins de l’histoire de ce fleuve. Cette croisière est une boucle, vous revenez à votre point de départ. Port de Choisy Quai Fernand Dupuy 94600 Choisy le roi Contact : https://exploreparis.com/fr/4885-croisiere-banlieue-sur-seine.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Croisière sur la Seine amont : usages et paysages

Détails Catégories d’évènement: Choisy-le-Roi, île de France Autres Lieu Port de Choisy Adresse Quai Fernand Dupuy Ville Choisy le roi lieuville Port de Choisy Choisy le roi Departement Paris

Port de Choisy Choisy le roi Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/choisy-le-roi/

Croisière sur la Seine amont : usages et paysages Port de Choisy 2022-05-07 was last modified: by Croisière sur la Seine amont : usages et paysages Port de Choisy Port de Choisy 7 mai 2022 Choisy-le-Roi Port de Choisy Choisy le roi

Choisy le roi Paris