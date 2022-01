Croisière spéciale Saint-Valentin La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pour la Saint-Valentin laissez-vous embarquer à bord du Chateaubriand pour une soirée spéciale Love on the Rance. Un dîner-croisière romantique au fil de la Rance avec New'G événements pour l'animation musicale. Croisière de 3H aller-retour sans escale. Tarif : 85€ Samedi 12 février 2022 – De 19h30 à 22h30 – Gare maritime du barrage de la Rance

+33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/croisiere-speciale-saint-valentin-a106.html

