Croisière Spéciale Saint-Valentin Lieu-dit La Jannaie du Cognet La Richardais, mercredi 14 février 2024.

Embarquez à bord du Chateaubriand 3 pour une soirée « Love on the Rance » dîner-croisière de 3H avec animation musicale.

Une soirée spéciale avec notre partenaire Monsieur Romix DJ, ambiance « Love on the Rance » et dîner-croisière romantique au fil de l’eau. Menu des amoureux élaboré par Damien.

Embarquement 19H45

Départ 20H00

Retour 23H00

Accueil et embarquement au barrage de la Rance Gare maritime

Pour plus d’informations au 02 99 46 44 40 .

Début : 2024-02-14 19:45:00

fin : 2024-02-14 23:00:00

Lieu-dit La Jannaie du Cognet Gare maritime

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@chateaubriand.com

