CROISIÈRE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN ❤️ 35780 La Richardais La Richardais, mercredi 14 février 2024.

CROISIÈRE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN ❤️ 35780 La Richardais La Richardais Mercredi 14 février, 19h30

14 février : dîner-croisière sur la Rance et animation musicale DJ Romix

https://www.chateaubriand.com/croisiere-speciale-saint-valentin-a106.html

Pour cette soiree spéciale Saint-Valentin, le Chef Damien vous propose :

En entrée : Tartare de saumon à la rose et au litchi

En plat : Filet de poisson snacké, sauce au champagne ou Médaillon de filet mignon cuisson basse température, jus corsé à la truffe, ecrasée de pommes-de-terre et poêlée de légumes de saison

Pour le dessert : Mon Coeur au chocolat ❤️

Le caviste vous a sélectionné un VOUVRAY tête de cuvée brut Excellence de Chanceny (75cl pour 2), eau et café compris

A l’animation, Romain @MonsieurRomixDJ pour une ambiance ‘Love on the Rance’

PRIX PAR PERSONNE 95 € ttc tout compris

Embarquement 19h45 départ du bateau 20h retour 23h

A réserver en ligne sur le site ou par téléphone 02 99 46 44 40 ou en passant à la gare maritime tout mode de paiement accepté (espèces, chèques, chèques-vacances, CB etc…)

Carte des vins et bar à bord * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération

