Croisière spéciale feu d’artifice La Richardais, 13 juillet 2022, La Richardais.

Croisière spéciale feu d’artifice

Gare Maritime du Barrage de la Rance Lieu-dit La Jannaie du Cognet La Richardais Ille-et-Vilaine Lieu-dit La Jannaie du Cognet Gare Maritime du Barrage de la Rance

2022-07-13 20:15:00 – 2022-07-13

Lieu-dit La Jannaie du Cognet Gare Maritime du Barrage de la Rance

La Richardais

Ille-et-Vilaine

Croisière jusqu’au Moulin du Prat et Feu d’artifice entre Terre et Mer. Croisière de 20 h 30 à 23 h 30. Accueil et embarquement à 20H15 au barrage de la Rance.

Croisière avec repas : Menus à 65€ et 77€ croisière comprise.

Croisière sans repas : 40€ adulte / 20€ Ado 11/15 ans / Gratuit 10 ans et moins.

Mercredi 13 juillet 2022 – 20h15 – Au départ du barrage de la Rance

+33 2 99 46 44 40 http://chateaubriand.com/

Lieu-dit La Jannaie du Cognet Gare Maritime du Barrage de la Rance La Richardais

