Croisière spéciale « Fête des Mères » Quai du Port au Blé Fumay, dimanche 26 mai 2024.

Départ à 11h depuis le quai du Port au Blé à FUMAY. 4 heures de navigation à bord du « Charlemagne » pour la fête des Mères. Cette balade bucolique vous fera découvrir Fumay et ses alentours, confortablement attablé autour d’un menu spécial. Menu spécial « Fête des Mères » Terrine de truite et sandre à l’ardennaise.***Fondant de veau aux asperges.Gratin dauphinois.***Tartelette tutti frutti. Réservation souhaitée (au plus tard le mercredi 22 mai avant midi) https://www.croisieres-charlemagne.com/croisieres-evenement/croisiere-speciale-fete-des-meres/

50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Quai du Port au Blé Bateau de croisière « Charlemagne »

Fumay 08170 Ardennes Grand Est

