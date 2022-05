CROISIÈRE “SORTIE PHOTO” À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

CROISIÈRE “SORTIE PHOTO” À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou, 3 juin 2022, Orée d'Anjou. CROISIÈRE “SORTIE PHOTO” À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou

2022-06-03 – 2022-06-03

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou 7 7 EUR Reflets argentés sur l’eau, brume accrochée aux épis, héron cendré hiératique… Mais comment immortaliser ces instants magiques que nous offre la Loire ? Photographes amateurs ou aguerris à la prise de vue en extérieur, venez à la rencontre de Dominique DROUET. Ce chasseur d’images professionnel, amoureux de la Loire, vous dévoilera ses conseils éclairés pour capturer au mieux les magnifiques paysages ligériens. Une initiation à l’art de la photographie basée sur l’échange et le partage d’expérience. N’oubliez pas votre appareil photo ! Réservation fortement conseillée.

Rendez-vous à l'embarcadère 15 min avant le début de la croisière. Partez à la chasse aux oiseaux ou au couher de soleil avec… votre appareil photo ! bateaulaluce@oreedanjou.fr +33 2 40 83 60 00 https://www.bateaulaluce.fr/

Rendez-vous à l’embarcadère 15 min avant le début de la croisière. Orée d’Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire