CROISIÈRE & REPAS VIGNERON À BORD DE LA TOUE DE NANTES ORGANISÉ PAR LE CHATEAU DE LA RAGOTIÈRE LA REGRIPPIÈRE
2022-05-20

2022-05-20 – 2022-05-20

La Regrippière Loire-Atlantique La Regrippière EUR 63 Embarquez à bord d’une toue nantaise, bateau traditionnel nantais, pour une balade paisible sur l’Erdre. Découvrez la beauté des paysages, de la faune et de la flore, les belles demeures et châteaux qui bordent les rives. A bord, vous profiterez d’une dégustation de nos vins en accord avec le repas qui vous sera servi.

Départ du bassin Saint-Félix à Nantes.///

Croisière et repas Vigneron a bord de la toue orgnisé par Le Chateau de La Ragotière la Regrippière le vendredi 20 mai à 19h30, samedi 9 juillet à 20h30 info@freres-couillaud.com +33 2 40 33 60 56

De 4 à 12 personnes – 2h30 – 63€/pers. – Réservation jusqu’à 48h avant/// La Regrippière

