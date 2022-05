Croisière-repas à bord du Charlemagne en Juin Haybes Haybes Catégorie d’évènement: Haybes

Haybes Ardennes 30 30 EUR Haybes Croisière-repas au départ de HAYBES, le dimanche 19 juin Croisière-repas de 2h de 11h à 13h au départ de HAYBES. Repas plat & dessert servi à bord (Boissons non comprises)30€/personne* Dimanche 19 juin Au menu : Aiguillette de volaille à la fondue d’endives et Maroilles accompagnée d’un gratin dauphinois et d’une tatin aux endives – Mousse au chocolatRenseignements et réservations surwww.croisieres-charlemagne.com +33 3 24 42 92 49 http://www.croisieres-charlemagne.com/ Haybes

