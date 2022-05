CROISIÈRE PROMENADE

CROISIÈRE PROMENADE, 14 mai 2022, . CROISIÈRE PROMENADE

2022-05-14 – 2022-05-14 8.5 EUR Le Vallis Guidonis vous emmène observer la douceur de la Vallée de La Mayenne. En croisière promenade, vous découvrirez un riche patrimoine architectural et naturel que seule la balade fluviale permet d’aborder et d’apprécier pleinement. Accès possible pour les personnes en situation de handicap moteur. Capacité du bateau : 140 personnes (20 personnes minimum) Le bateau promenade de Laval, “Vallis Guidonis”, navigue sur la rivière la Mayenne Le Vallis Guidonis vous emmène observer la douceur de la Vallée de La Mayenne. En croisière promenade, vous découvrirez un riche patrimoine architectural et naturel que seule la balade fluviale permet d’aborder et d’apprécier pleinement. Accès possible pour les personnes en situation de handicap moteur. Capacité du bateau : 140 personnes (20 personnes minimum) dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville