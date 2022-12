CROISIÈRE PROMENADE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne 11.5 11.5 EUR Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout doux, découvrir la douceur de la Vallée de La Mayenne… Le capitaine se fera guide pour vous conter l’histoire de la rivière, sa faune et sa flore, le chemin de halage, le fonctionnement des écluses… Itinéraires :

· Samedi : en aval vers Entrammes

· Dimanche en amont vers Changé Dates : Samedi et Dimanche du 20 mai au 1er octobre & les mercredis du 1er juillet au 31 août

Horaires : 16h30 à 18h

Tarifs : · Tarif plein : 11,50€ · Tarif réduit : 10,50€ (enfants de 3 à 12 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) · Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans) INFOS PRATIQUES :

Embarquement – Où ? Ponton de la Halte Fluviale de Laval (Square de Boston), Quand ? 15 min avant le départ, Animaux interdits à bord

