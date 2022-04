CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE – AUX ORIGINES DE MAYENNE AVEC PASSAGE D’ÉCLUSE

2022-06-12 – 2022-06-12 L’office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose de naviguer à bord du bateau “La Meduana” pour une promenade d’1h30 sur la rivière “La Mayenne”, en amont et avec le passage d’une écluse. Programme en téléchargement. Réservation recommandée auprès de l’office de tourisme Vallée de Haute Mayenne.

Embarquement 15 min avant le début de la croisière.

