CROISIERE PIRATES (LES BATEAUX TOULOUSAINS) Toulouse

CROISIERE PIRATES (LES BATEAUX TOULOUSAINS) Toulouse, 26 octobre 2021, Toulouse. CROISIERE PIRATES (LES BATEAUX TOULOUSAINS) 2021-10-26 – 2021-10-26 N°21 EMBARQUEMENT PORT ST-SAUVEUR

Toulouse Haute-Garonne LA MISSION: Un des pirates à bord s’est joué de nous, et à volé le coffre du capitaine ! Viens nous aider à trouver le coupable. Sur le bateau, des indices seront dispersés afin que tu découvres qui a commis ce larcin. Toi et ton équipe , venez retrouver le coffre ! Après un accueil et une mise dans l’ambiance, les enfants se voient remettre un kit de jeu, avec un livret de mission ! DÉROULEMENT:

– 15h15 embarquement

– 15h30 départ en navigation

– 15h30 à 16h30 croisière sur le Canal du Midi (avec jeu d’enquête pour les enfants)

– 16h30 retour à quai, fin de la prestation Départ et retour au Port Saint-Sauveur INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

– Les enfants peuvent venir à bord déguisés. Nous ne mettons pas à disposition de déguisements.

– Les enfants doivent venir muni d’un stylo. Nous n’en fournissons pas à bord. Les stylo est nécessaire pour participer au jeu. Un Jeu d’enquête de 45 min avec balade en bateau d’1h sur le Canal pour les petits Moussaillons !

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Toulouse Adresse N°21 EMBARQUEMENT PORT ST-SAUVEUR