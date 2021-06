Chanaz Bateau Canal Chanaz, Savoie Croisière patrimoine : les sites palafittes du nord du lac du Bourget Bateau Canal Chanaz Catégories d’évènement: Chanaz

Savoie

Croisière patrimoine : les sites palafittes du nord du lac du Bourget Bateau Canal, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Chanaz. Croisière patrimoine : les sites palafittes du nord du lac du Bourget

Bateau Canal, le dimanche 19 septembre à 15:00

Embarquez pour une croisière de deux heures avec Bateaucanal de Chanaz, pour un voyage dans le temps. Avec une guide du patrimoine de Savoie Mont Blanc vous découvrirez les sites palafittes immergés du nord du lac du Bourget inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 10 ans ( 2011-2021). Ce patrimoine archéologique subaquatique regorge de renseignements sur l’histoire des premiers agriculteurs éleveurs vivant au bord du lac du Bourget.

16 euros par adulte, 10 euros par enfant de 3 à 15 ans.

Croisière patrimoine les sites palafittes immergés du nord du lac du Bourget Bateau Canal 347 route du Canal 73310 Chanaz Chanaz Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chanaz, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Bateau Canal Adresse 347 route du Canal 73310 Chanaz Ville Chanaz lieuville Bateau Canal Chanaz