CROISIÈRE ORNITHOLOGIQUE AVEC LA LPO À BORD DE LA LUCE
Embarcadère CHAMPTOCEAUX Orée d'Anjou

2022-07-04 – 2022-07-04 Embarcadère CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Partez à la découverte de la faune ligérienne !

Au petit matin, quand la nature s’éveille, ou au crépuscule quand l’atmosphère s’apaise, le moment est propice à l’observation ornithologique et à la contemplation des paysages de Loire…

Embarquez pour une croisière en compagnie d’une animatrice nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Au cours de cette balade d’1h30, cette passionnée vous transmettra son savoir sur notre majestueux fleuve, sa biodiversité, et abordera les questions environnementales qui y sont liées.

Embarquez pour une croisière originale pour vivre la Loire autrement…

Réservation fortement conseillées.

