Croisière Ornithologique à la découverte des espèces d’oiseaux du Val de Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 18 mai 2024.

En mai, embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Audacieux.

Animée par la Ligue de Protection des oiseaux, découvrez avec la croisière ornithologique les richesses naturelles de la Saône depuis la terrasse sur le pont supérieur, et observez, apprenez à reconnaître, et écoutez les oiseaux du Val de Saône !

Émerveillez-vous avec nos croisières sur la Saône, partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté info@otc3.fr

