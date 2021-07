Laval Laval Laval, Mayenne CROISIÈRE OENOLOGIE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

CROISIÈRE OENOLOGIE Laval, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Laval. CROISIÈRE OENOLOGIE 2021-07-30 – 2021-07-30

Laval Mayenne EUR 16 Une croisière qui a du corps et du bouquet ! Dégustation de 3 vins avec Anthony Aulnette, sommelier-caviste à «La Cave du Château».

Dates : les vendredis 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août et 24 septembre

Horaires : de 19h à 20h30

Tarif unique : 16 € CROISIÈRE OENOLOGIE billetterie@laval-tourisme.com +33 2 43 49 45 26 Une croisière qui a du corps et du bouquet ! Dégustation de 3 vins avec Anthony Aulnette, sommelier-caviste à «La Cave du Château».

Dates : les vendredis 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août et 24 septembre

Horaires : de 19h à 20h30

Tarif unique : 16 € dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.0756#-0.77167