Bouziès 46330 19 EUR Réservation : croisieres-saint-cirq-lapopie.com ou au 05 65 31 72 25 Départ et arrivée : port fluvial de Bouziès.

Parcours : Bouziès > Saint-Cirq-Lapopie > Bouziès.

A la nuit tombante, Saint-Cirq-Lapopie change de couleurs. Une gabare d'autrefois allume alors ses feux et se met en route. L'équipage vous embarque à la découverte des 7 Merveilles de la vallée du Lot dans une atmosphère calme et mystérieuse. Le clou du spectacle ? Une déambulation enflammée le long du chemin de halage. Bon voyage ! La réservation préalable est obligatoire car le nombre de passagers à bord est limité. L'horaire précis de départ (21H plus ou moins 30 minutes) varie en fonction de l'heure de coucher du soleil, il vous sera indiqué lors de votre réservation. Il est conseillé d'arriver 20 à 30 minutes avant le départ du bateau. La société se réserve le droit de modifier ou d'annuler les départs pour des raisons météorologiques ou de sécurité. +33 5 65 31 72 25

Durée : 1h30 Copyright : Gilles Brun

