Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 22 EUR Embarquez à bord de Vent d’Soulair pour une agréable balade sur la Loire à destination du marché d’Ancenis. Départ à 9h00 du Quai de la Loire à Saint Florent le Vieil.

Pendant 1h30, profitez d’une pause sur ce marché local et revenez à bord du bateau les paniers chargés ! Retour prévu à Saint Florent le Vieil à 13h00. Vous n’avez plus qu’a déguster vos emplettes! #croisieremarche Profitez d’une croisière à bord de Vent d’Soulair pour aller faire votre marché à Ancenis ! loire.en.bateau@gmail.com +33 6 81 94 13 63 http://www.loire-en-bateau.fr/ Embarquez à bord de Vent d’Soulair pour une agréable balade sur la Loire à destination du marché d’Ancenis. Départ à 9h00 du Quai de la Loire à Saint Florent le Vieil.

